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رئيس اليويفا عن سقوط لاعب منتخب الدنمارك: لحظات تضع كل شيء في الحياة بمنظورها الصحيح

رياضة
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رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين
Credit: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، بعد سقوطه المفاجئ خلال مباراة مع فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

وكتب حساب الويفا في حسابه عبر تويتر، نقلا عن تشيفرين: ""لحظات كهذه تضع كل شيء في الحياة في منظورها الصحيح. أتمنى لكريستيان الشفاء التام والسريع وأدعو أهله القوة والإيمان...".

وأضاف تشيفرين: "في هذه الأوقات، وحدة أسرة كرة القدم قوية للغاية.. سمعت عن جماهير الفريقين يهتفون باسمه. كرة القدم جميلة وكريستيان يلعبها بشكل جميل".

 

 

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