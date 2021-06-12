دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتنص منتخب ويلز نقطة ثمينة من فم نظيره السويسري بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن كأس أمم أوروبا 2020 السبت في العاصمة الأذرية، باكو.

وتقدم المنتخب السويسري عبر بريل إيمبولو عند الدقيقة 49، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سويسرا سولمت الكرة لويلز تمكن المنتخب الويلزي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74 عبر كيفر مور.

ونجح الحارس الويلزي داني وورد بإنقاذ منتخب بلاده في العديد من المناسبات في حين تألق إيمبولو من الجانب السويسري وكان اللاعب الأكثر تأثيرا.

وكان قد دخل منتخب ويلز المباراة بتشكيلة أقرب لـ4-3-3 بمشاركة غاريث بيل كقائد للفريق وأرون رامسي، في حين لعبت سويسرا بطريقة 3-5-2، بوجود تشيردان شاكيري وغرانيت تشاكا.

وبهذه النتيجة، أسدل الستار عن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بتصدر إيطاليا بثلاثة نقاط مقابل نقطة لكل من سويسرا وويلز في حين تذيلت تركيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.