دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن مواطنه لاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب نشر صورة له خلال إجازة بالتزامن مع حادثة سقوط لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، السبت.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" إن عدم نشر صلاح لصورة تضامنية مع اللاعب الدنماركي قد يكون سببها عدم معرفته بالحادثة.

ولفت الإعلامي المصري إلى أن هناك من يتولى إدارة حسابات محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي وقد يكون تأخر بنشر الصور التي تبدو "صباحية".

وأكد أديب أن اللاعب المصري لابد أن ينشر صورة تضمنية مع اللاعب الدنماركي لأنه "اخلاق" وطلب من الناس أن تعذره.

وكان قد أثار صلاح ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة له خلال إجازة عبر صفحته على موقع "إنسترغام" بينما تسابق لاعبو كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع إريكسن قبل أن يحذفها.

وسقط اللاعب الدنماركي فجأة على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده مع فنلندا، السبت، بسبب أ.مة قلبية مفاجئة ما أدى لتوقف المباراة لساعتين قبل أن يُعلن عن استقرار حالته وتجاوزه مرحلة الخطر واستعادته وعيه لتستكمل المباراة.