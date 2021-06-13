أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال طبيب الفريق الدنماركي، مورتن بوسين، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الأحد، إن نجم كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن "ذهب" قبل إنقاذه من سكتة قلبية أصابته خلال مباراة ضد فنلندا، السبت.

"حسنًا، ماذا يجب أن أقول؟ لقد ذهب. وأجرينا إنعاشًا للقلب وكانت سكتة قلبية. ما مدى قربنا؟ لا أعرف. لقد أعدناه بعد صدمة كهربية واحدة، لذلك هذا صحيح سريع... أنا لست طبيب قلب، لذا فإن التفاصيل حول ما حدث والمزيد سأتركه للخبراء".

وبخصوص العودة للعب مباراة السبت ضد فنلندا، قال مدرب الدنمارك كاسبر هجولماند، إن إريكسن يريد أن يلعب زملائه في الفريق وأنه كان أكثر اهتمامًا بزملائه في الفريق وعائلته.

وأضاف المدرب: "كان كريستيان يشعر بالقلق تجاهنا، وبالطبع بأسرته. قال نعم، لا أتذكر الكثير. كيف حالكم يا رفاق؟".

وأشار مدير الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيتر مولر أن حديث زملائه مع إريكسن كان بمثابة "دفعة كبيرة".

"كان للحديث مع كريستيان تأثير كبير على اللاعبين ونود رؤيته يبتسم مرة أخرى... لقد كان بمثابة دفعة كبيرة حقًا لرؤية كريستيان على تلك الشاشة وكان شيئًا رائعًا".

وقال هجولماند إنه يعتقد أن الفريق ما كان يجب أن يعود إلى أرض الملعب، موضحًا: "عندما أنظر إلى الوراء، بصراحة لا أعتقد أنه كان علينا العودة إلى أرض الملعب. أنا فخور جدًا بأن اللاعبين حاولوا. هذا أمر مذهل. أنهم ذهبوا إلى هناك وكانوا أفضل فريق".

وتابع: "اللاعبون في حالة صدمة، اللاعبون الذين كادوا - وهم لا يعرفون حقًا - فقد أفضل أصدقائهم. وعليهم أن يقرروا بين هذين الأمرين... أنا لدي شعور بأنه ما كان يجب أن نلعب، لكنني أعلم أن الأمر صعب. إنه مجرد شعور لدي".

"ربما كان علينا فقط ركوب الحافلة والعودة إلى المنزل ونرى ما كانت ستجلبه الأيام المقبلة. لكن هذا مجرد شعوري الآن. إنه قرار صعب للغاية، بعض الرسائل الصعبة التي كان على اللاعبين تجربتها صنع قرار".

وأضاف هجولماند أنه سيحاول إعادة الفريق إلى روتينه الطبيعي يوم الاثنين.

وأشار هجولماند إلى أن "اللاعبون يعانون من أنواع مختلفة من الصدمات والعواطف، لذلك سنحاول القيام بالأشياء بشكل طبيعي قدر الإمكان غدًا ونحاول استخدام اليومين المقبلين بأفضل جودة ممكن".

وقال: "سأحاول الشعور باللاعبين. ربما يكون الوقت بالنسبة للبعض أقصر من أن يكون له معنى في لعب كرة القدم مرة أخرى. لذلك سنحاول استخدامه كقوة للاقتراب من بعضنا البعض ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا القيام بالأفضل في المباراة القادمة ".

وتلعب الدنمارك يوم الخميس المقبل ضد بلجيكا ضمن المجموعة الثانية لمنافسات كأس الأمم الأوروبية.