مهاجم منتخب الدنمارك يصف شعوره في ليلة سقوط إريكسن أثناء مباراة فنلندا

ما الذي أنقذ حياة إريكسن.. وهل يُلام محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف مهاجم منتخب الدنمارك، مارتن بريثوايت، هول الموقف الذي تعرض له مع زملائه في الفريق نتيجة إصابة كريستيان إريكسن بأزمة قلبية خلال المباراة التي جمعت بين الدنمارك وفنلندا السبت.

وقال بريثوايت عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد كانت الليلة الماضية من الأكثر رعبا في حياتي".

وتابع مهاجم نادي برشلونة الإسباني قائلا: "أفكاري مع كريستيان وزوجته وأطفاله وعائلته، أنا ممتن أن وضعه مستقر وهو على قيد الحياة".

وأضاف بريثوايت موجها حديثه لإريكسن: "أتمنى رؤيتك قريبا يا صديقي"، حسب قوله.

وكان قد تعرض لاعب وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي لأزمة قلبية أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا 2020 السبت، لكن الجهاز الطبي نجح بإعادته إلى الحياة.