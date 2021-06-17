تطور جديد بحالة إريكسن الصحية.. قرار بتركيب جهاز لتشغيل قلبه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تقرر زرع جهاز مشغل لقلب اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، بعد إصابته بسكتة قلبية في مباراة فريقه مع فنلندا، حسبما أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم الأربعاء.

وقال طبيب المنتخب الوطني الدنماركي: "بعد أن خضع كريستيان لفحوصات مختلفة للقلب تقرر أنه يجب أن يضع جهازا مشغلا للقلب، الجهاز ضروري بعد السكتة القلبية بسبب اضطرابات نظم القلب".

وتابع الطبيب مورتن بويسن قائلا: "لقد قبل كريستيان بالحل والخطة وقد أكد مختصون محليون وأجانب على ضرورة تلقي هذا النوع من العلاج".

وكان قد أصيب اللاعب الدنماركي بسكتة قلبية خلال مباراة فريقه أمام فنلندا السبت في كأس أمم أوروبا 2020، وعاد إلى الحياة بمساعدة جهاز الصدمات الذي استخدمه طبيبا المنتخب الدنماركي اللذان أنقذا حياته بتدخلهما السريع.

واستقرت حالة إريكسن بعد ساعات قليلة من إصابته بالسكتة القلبية وغادر الملعب بعد أن استعاد وعيه، لكن من غير المحدد بعد ما إذا كان سيعود للملاعب أم أن مسيرته قد تنتهي بسبب هذه الحادثة.