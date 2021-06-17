تكريم استثنائي لكريستيان إريكسن خلال مباراة الدنمارك وبلجيكا

كابتن فنلندا يتحدث لـCNN عن إيريكسون و"السكتة القلبية" خلال المباراة مع الدنمارك

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كُرم كريستيان إريكسن خلال مباراة الدنمارك أمام بلجيكا في بطولة أوروبا 2020، الخميس. كانت هذه أول مباراة للدنمارك منذ انهيار لاعب خط الوسط على أرض الملعب لسبت الماضي.

قبل المباراة، تم إحضار لافتة عملاقة تحمل رقم إريكسن رقم 10 إلى الملعب، فيما ردد المشجعون "لن تمشي وحدك"، نشيد كرة القدم الشهير.

وفي الدقيقة العاشرة في إشارة لرقم قميص إريكسن توقف اللعب لمدة دقيقة تكريمًا للنجم الدنماركي. وقف الحشد واللاعبون وصفقوا للنجم الذي يتعافى.

في وقت سابق من المباراة، سجّل الدنماركي يوسف بولسن الهدف الافتتاحي في الدقيقة الثانية، مما جعل أصحاب الأرض، وحشد جمهور كوبنهاغن في حالة جنون. والهدف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة الأوروبية.

Credit: Hanna McKay - Pool/Getty Images

وانتهت المباراة لصالح المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

في بيان، قال كابتن منتخب الدنمارك سيمون كيير قبل المباراة: "اليوم سندخل الملعب أمام بلجيكا مع كريستيان في قلوبنا وأفكارنا، فهذا يمنحنا السلام في أذهاننا، مما يسمح لنا بالتركيز على مباراة كرة القدم. اللعب من أجل كريستيان، وكما هو الحال دائمًا لجميع الدنمارك، فهذا هو أكبر دافع لنا جميعًا".

يوم السبت، عانى إريكسن من سكتة قلبية خلال المباراة الافتتاحية لليورو 2020 في الدنمارك أمام فنلندا، قبل أن يتم إنعاشه باستخدام جهاز الإنعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان.

كشف طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوزين في بيان يوم الخميس، أن إريكسن سيجري عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقال بوزين: "قبل كريستيان الحل، علاوة على ذلك، تم تأكيد الخطة من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي الذين يوصون جميعًا بنفس العلاج. نحن نشجع الجميع على منح كريستيان وعائلته السلام والخصوصية في الوقت التالي".