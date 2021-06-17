على طريقة رونالدو.. لاعب اسكتلندا في مؤتمر صحفي: هل يوجد كولا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مقطع طريف، ظهر اللاعب الاسكتلندي جون ماكغين، الأربعاء، في مؤتمر صحفي وهو يسأل عن مشروب "كوكا كولا" بعد تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تسبب بخسائر مالية للشركة.

وعقد اللاعب الاسكتلندي مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة منتخب بلاده أمام إنجلترا الجمعة في كأس أمم أوروبا 2020، وقبل أن يهم بالجلوس قال ممازحا الصحفيين: "هل يوجد كوكا كولا هنا؟".

أثار سؤال لاعب الوسط المهاجم الاسكتلندي ضحكات بين الصحفيين، قبل أن يحمل ماكغين زجاجة مياه ويشربها في استجابة لدعوة رونالدو.

وكان قد أزال النجم البرتغالي زجاجتي كوكا كولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة المجر وحمل زجاجة مياه وقال موجها حديثه للصحفيين وللمتابعين باللغة البرتغالية: "مياه"، على حد تعبيره.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن تصرف رونالدو تسبب بخسارة الشرطة 4 مليارات دولار، في حين لم تتلقى CNN ردا فوريا من شركة المشروبات الغازية عندما طُلب منها تعليقا على ما جرى.

وكان قد تبع النجم الفرنسي، بول بوغبا خطى رونالدو، إذ أزال زجاجة جعة تحمل شعار شركة "هاينيكن" في المؤتمر الصحفي الذي لحق مباراة فرنسا وألمانيا، في إشارة لرفضه وجود مشروبات كحولية.