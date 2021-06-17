الدموع تسبق الكلمات.. راموس يودع ريال مدريد: أراكم لاحقا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع النجم الإسباني سيرخيو راموس، الفريق الذي قاده لسنوات وأصبح أحد رموزه عبر التاريخ بـ"الدموع" مؤكدا أنه واثق من عودته إلى أسوار قلعة الملوك يوما ما، وذلك في حفل توديعه الأربعاء.

وقال راموس في كلمة مقتضبة له والدموع تغلبه: "سأقول أراكم لاحقا بدلا من أراكم دوما لأنني واثق من عودتي يوما ما إلى هنا... شكرا لكم جميعا"، ووصف اللحظة بأنها الأصعب في حياته.

وأكد "رجل العاشرة" أن ريال مدريد سيبقى في قلبه للأبد موجها شكره للفريق الذي احتضنه لمدة 16 عاما وجعله أحد أفضل المدافعين في العالم.

وكان قد أعلن الريال بشكل رسمي الثلاثاء عن رحيل قائده وكشف عن إقامة حفل توديع له الأربعاء بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتوصل الطرفان إلى حل الانفصال بعد عدم قدرتهما على الاتفاق بشان توقيع عقد جديد في فترة يعيش فيها الفريق الملكي إخدى أكثر الأزمات المالية حدة عبر تاريخه.

وقبل 3 أسابيع تقريبا كان قد ودع ريال مدريد أسطورته ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أعلن رحيله عن النادي بسبب عدم شعوره بالتقدير الكافي من جانب إدارة بيريز.

وانتقل راموس من إشبيلية إلى ريال مدريد عام 2005 مقابل 27 مليون يورو ليكون المدافع الأغلى آنذاك في تاريخ الكرة الإسبانية وتحول مع الفريق الملكي من ظهير أيمن إلى قلب دفاع صريح.

وخاض "قلب الأسد" 469 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 72 هدفا بالإضافة إلى 39 هدفا مع إشبيلية و23 مع منتخب بلادهن ليكون أحد أكثر المدافعين تسجيلا في التاريخ.