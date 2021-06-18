أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الجمعة، خروج النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

بعد خروجه من مستشفى Rigshospitalet في العاصمة كوبنهاغن، سافر إريكسن إلى مدينة Helsingør لزيارة المنتخب الوطني.

وقال إريكسن: "شكرًا لكم على العدد الهائل من التحيات - لقد كان من المذهل رؤيتها والشعور بها. سارت العملية بشكل جيد، وأنا بخير في ظل هذه الظروف".

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم الدنماركي على تويتر: "كان من الرائع حقًا رؤية اللاعبين مرة أخرى بعد المباراة الرائعة التي خاضوها الليلة الماضية. لا داعي للقول، أنني سأشجعهم يوم الاثنين ضد روسيا".

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️ #ForDanmark https://t.co/jzF338XiC1

تم تزويد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بجهاز إزالة رجفان القلب (ICD)، بعد أن انهار على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية ضد فنلندا في بطولة يورو 2020.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة هو جهاز صغير يوضع تحت الجلد لمراقبة معدل ضربات القلب. وهو متصل بالقلب بأسلاك رفيعة وهو قادر على تنظيم ضربات القلب غير الطبيعية من خلال الصدمات الكهربائية.

ويوم الخميس، كرمت الدنمارك إريكسن خلال الدقيقة العاشرة من مباراتها ضد بلجيكا، وتوقفت عن اللعب لمدة دقيقة لتحيي لاعب خط الوسط.