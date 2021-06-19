رسالة مؤثرة من إنتر ميلان لإريكسن وتبرير للصمت خلال الأيام الماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه إنتر ميلان الإيطالي رسالة مؤثرة للاعب وسطه، كريستيان إريكسن، السبت، بعد الإعلان عن خروجه من المستشفى الذي أُدخل إليه نتيجة إصابته بسكتة قلبية في مباراة منتخبي الدنمارك وفنلندا ضمن كأس أمم أوروبا 2020.

وقال إنتر في بيانه: "لم تكن أياما عادية، تلك التي عددناها من السبت، منذ تلك اللحظات التي شعرنا أنها طويلة وبلا طعم بالنسبة لنا، كل ما أردناه حينها أن يكون حلما سيئا، لحسن الحظ، لقد استيقظنا من أسوأ كابوس"، وفقا للبيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للنادي على موقع تويتر.

وشرح إنتر في رسالته المؤثرة كيف كان للأخبار الإيجابية التي جاءت تواليا منذ السبت وقع إيجابي على العاملين في النادي والمسؤولين عنه، منذ الظهور الأول للاعب الدنماركي بعد الحادثة وحتى خروجه من المستشفى.

وأكد النادي الإيطالي أنه لم يتوقف عن الصلاة لإريكسن لكنه التزم الصمت احتراما اللحظات الخاصة، حسب قوله.

وأبرز الإنتر اللفتتين اللتين قام بهما لاعبا الفريق، البلجيكي رومولو لوكاكو الذي صاح بعد هدفه في مرمى روسيا: "أنا أحبك كريس"، والمغربي أشرف حكيمي الذي أهدى هدفه في مرمى بوركينا فاسو للاعب الدماركي عبر إشارة بيديه تظهر الرقمين "4" و"2" في إشارة إلى رقم قميص اللاعب الدنماركي مع الإنتر وهو "24".

وأُعلن الجمعة عن خروج إريكسن من المستشفى بعد 6 أيام تقريبا قضاها تحت مراقبة الأطباء وخضع خلالها لعملية زراعة جهاز إنعاش للقلب قبل أن يطمئن الأطباء إلى حالته ويسمحون له بمغادرة المستشفى.