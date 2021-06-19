دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف المنتخب المجري تعادلا ثمينا من نظيره الفرنسي، السبت، بعد أن انتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليعقد حسابات التأهل في "مجموعة الموت".

وتلقى المنتخب المجري سلسلة من الهجمات الفرنسية في الشوط الأول لكن غياب التركيز حال دون تسجيل الهدف الأول لـ"الديوك"، قبل أن تعاقب المجر فرنسا بتسجيل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع للشوط عبر أتيلا فيولا.

هز هذا الهدف ثقة منتخب فرنسا بنفسه ودخل الشوط الثاني بتخبط كاد أن يؤدي لتلقيه الهدف الثاني لكن تدخل المدرب ديدييه ديشامب عبر إقحام عثمان ديمبيلي بدلا عن أدريان رابيو غير شكل الفريق ونجحت فرنسا بتسجيل التعادل عبر أنطوان غريزمان عند الدقيقة 66.

ورغم التبديلات الفرنسية والمحاولات الحثيثة لتسجيل الهدف الثاني وخطف النقاط الثلاث إلا أن الدفاع المجري وحارس المرمى صمدا في وجه الهجمات الفرنسية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبهذا التعادل وصل مننخب المجر إلى نقطته الأولى في المجموعة مفجرا أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن في حين حققت فرنسا نقطتها الرابعة وحُرمت من ضمان التأهل إلى دور الـ16.