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قبل مواجهة ألمانيا.. رونالدو يتقمص دور المصور ويتفاخر بموهبته

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقمص النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، شخصية المصور، والتقط صورة لزميله في المنتخب، بيبي، ومازح المصور قائلا: "أنا أفضل منك".

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 على إنستغرام المقطع الذي يظهر فيه رونالدو وهو يقول للمصور: "دعني ألتقط الصورة"، بينما كان بيبي ينتظر التقاط الصورة.

وصور النجم البرتغالي زميله ثم نظر إلى المصور قائلا: "أفضل منك"، قبل أن ينضم لبيبي ويلتقطا صورة معا.

وسيخوض منتخب البرتغال مباراة صعبة أمام نظيره الألماني في ثاني ظهور لحامل اللقب في النسخة الحالية من اليورو.

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