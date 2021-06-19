قبل مواجهة ألمانيا.. رونالدو يتقمص دور المصور ويتفاخر بموهبته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقمص النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، شخصية المصور، والتقط صورة لزميله في المنتخب، بيبي، ومازح المصور قائلا: "أنا أفضل منك".

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 على إنستغرام المقطع الذي يظهر فيه رونالدو وهو يقول للمصور: "دعني ألتقط الصورة"، بينما كان بيبي ينتظر التقاط الصورة.

وصور النجم البرتغالي زميله ثم نظر إلى المصور قائلا: "أفضل منك"، قبل أن ينضم لبيبي ويلتقطا صورة معا.

وسيخوض منتخب البرتغال مباراة صعبة أمام نظيره الألماني في ثاني ظهور لحامل اللقب في النسخة الحالية من اليورو.