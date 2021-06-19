شاهد.. محرز يرش الملح على طريقة الشيف التركي نصرت

رياض محرز.. هل يجب أن يرحل عن مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، وهو يرش الملح على طريقة الشيف التركي الشهير، نصرت غوكشيه.

ونشر محرز مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وهو يتناول طعام في المطعم الخاص بالطباخ التركي الشهير.

وظهر نُصرت مع محرز في القمطع بينما كان اللاعب الجزائري يحاول رش الملح على الأكل على طريقة "نصرت" وهي الطريقة التي كان سببا رئيسيا بشهرته.

ويقضي محزر حاليا إجازة بعد نهاية البطولات الأوروبية والمحلية، إذ ليس لديه التزامات على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني.