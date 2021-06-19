دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت قوات الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع في مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس شرقي العاصمة تونس، قبيل مباراة الترجي والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية، لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحتها، دخان القنابل المسيلة للدموع تجاه مدرجات جمهور الترجي التونسي.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن عددًا كبيرًا من الجماهير تعرض لحالات إغماء والاختناق، جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.

كما خرج لاعبي الترجي والأهلي وطاقم التحكيم من الملعب، في وقت قال مراسل شبكة "بي إن سبورت" الرياضية، الناقلة للمباراة، إن المباراة ستتأخر قليلا.

وأعلن نادي الترجي، عبر حسابه في تويتر، تأجيل المباراة إلى السادسة مساءً بتوقيت تونس (السابعة بتوقيت مصر).

كانت السلطات التونسية قد قصرت من يسمح لهم بالحضور على 5 آلاف من مشجعي الترجي، بعد غموض حول ذلك، بسبب تزامن المباراة مع تصاعد لإصابات فيروس كورونا في البلاد.