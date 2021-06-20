دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نجم منتخب ويلز، غاريث بيل، على تصريحات مدرب منتخب إيطايا، روبيرتو مانشيني، الذي قارن فيها بين ويلز ونادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وكان قد قال مانشيني، الذي كان يدرب مانشستر سيتي، إن منتخب ويلز يذكره بستوك سيتي لأنه فريق قوي بدنيا.

وعند سؤال بيل عن هذا التصريح في المؤتمر الصحفي، أجاب قائد منتخب ويلز بابتسامة: "لا أذكر أن ستوك سيتي كان بهذه القوة"، حسب قوله.

وسيتواجه منتخبا ويلز وإيطاليا الأحد لحسم بطاقات التأهل في المجموعة الأولى، إذ سيضمن الفائز في هذه المباراة تصدر مجموعته.