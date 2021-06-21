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هنري يثير دهشة لاعبي بلجيكا في التدريبات.. فكيف كان رد فعل لوكاكو ودي بروين؟

رياضة
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هنري يثير دهشة لاعبي بلجيكا في التدريبات.. فكيف كان رد فعل لوكاكو ودي بروين؟
Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار النجم الفرنسي السابق، تييري هنري، دهشة لاعبي منتخب بلجيكا في التدريبات بتسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة أسكنها المقصية اليسرى للحارس.

ويظهر هنري الذي يعمل كمساعد مدرب في المنتخب البلجيكي وهو يسدد ركلة حرة مباشرة تسكن المقصية اليمنى للحارس.

وعلت صرخات لاعبي بلجيكا الذين اندهشوا من تسديدة هنري ويركض المهاجم رومولو لوكاكو نحوه ويجري معه.

وقال نجم المنتخب البلجيكي، كيفن دي بروين، ضاحكا بعد هذه التسديدة: "لقد حاولنا مرارا وتكرارا وسجلنا القليل، لكنه بواحدة فعل ذلك، ولدينا مباراة أليس كذلك؟"، حسب قوله.

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