دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار النجم الفرنسي السابق، تييري هنري، دهشة لاعبي منتخب بلجيكا في التدريبات بتسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة أسكنها المقصية اليسرى للحارس.

ويظهر هنري الذي يعمل كمساعد مدرب في المنتخب البلجيكي وهو يسدد ركلة حرة مباشرة تسكن المقصية اليمنى للحارس.

وعلت صرخات لاعبي بلجيكا الذين اندهشوا من تسديدة هنري ويركض المهاجم رومولو لوكاكو نحوه ويجري معه.

🔥 Thierry Henry shows the Belgium boys how it's done... ...then needs to be rescued by Rom! 🤣 @BelRedDevils @RomeluLukaku9 #BEL #EURO2020 https://t.co/Sy8aiOAtHG

وقال نجم المنتخب البلجيكي، كيفن دي بروين، ضاحكا بعد هذه التسديدة: "لقد حاولنا مرارا وتكرارا وسجلنا القليل، لكنه بواحدة فعل ذلك، ولدينا مباراة أليس كذلك؟"، حسب قوله.