شاهد.. مدرب إيطاليا يستعرض مهاراته الكروية في مباراة ويلز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة فنية من جانب مدرب منتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مباراة ويلز وإيطاليا في آخر مواجهات دور المجموعات بالنسبة للفريقين.

وظهر مانشيني وهو يتعامل مع الكرة بحركة فنية بعد خرجت خارج الملعب إلى رمية تماس، ماث أثار إعاجب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان قد حقق منتخب إيطاليا فوزه الثالث على التوالي في دور المجموعات بعد أن انتصر على ويلز بهدف نظيف بالفريق الاحتياطي ليسجل 7 أهداف بدور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأوروبية.

وكان مانشيني لاعبا في صفوف أندية بولونيا وسامبدوريا ولاتسيو وليستر سيتي، كما أنه كان أحد لاعبي المنتخب الإيطالي بين عامي 1984 و1994.