تقارير.. مانشستر سيتي يقدم عرضا أوليا لضم هاري كين من توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي قدم عرضا لضم مهاجم منتخب إنجلترا، هاري كينن بعد أن أعلن اللاعب مع نهاية الموسم الماضي نيته ترك فريقه الحالي، توتنهام هوتسبرز.

وقال الصحفي الإيطالي المختص في انتقالات اللاعبين والذي يكشف عادة عن الانتقالات المحتملة قريبا، فابريزيو رومانو، إن السيتي قدم عرضا بقيمة 140 مليون دولار لضم كين.

وأشار رومانو إلى أن رئيس توتنهام، دانييل ليفي، من المتوقع ان يرفض عرض السيتي بسبب تمسكه بالمهاجم الإنجليزي ورفضه بيع عقده.

ويعيش المهاجم الإنجليزي فترة ليست الأفضل بالنسبة له خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2020 إذ لم ينجح بتسجيل أي هدف في مباراتين بالإضافة إلى إهداره العديد من الفرص المحققة للتسجيل في المواجهتين.

وكان قد أعلن كين عزمه مغادرة توتنهام مع نهاية الموسم الماضي، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.