دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 تسير "بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة"، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الشيخ خالد إن "تداعيات فيروس كورونا أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، لكن بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال".

وأضاف، في حوار مع رؤساء الصحافة المحلية نقله مكتب الاتصال الحكومي، أن "قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات أو البنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية".

وبشأن الحضور الجماهيري في المونديال، صرح الشيخ خالد بأنه "عندما يحين موعد بطولة كأس العالم ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، فلن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".

وأضاف: "لذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تطعيم بعض القادمين إلى البطولة". وتابع بالقول: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وكذلك حماية الجماهير المشاركة في البطولة".