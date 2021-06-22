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بعد حادثة إريكسن.. ناد بولندي يدرب لاعبيه على "الإنعاش القلبي"

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى نادي ليغيا وارسو البولندي تدريبا للاعبيه على إجراء "الإنعاش القلبي" مع حالات الإصابة بسكتات قلبية في الملاعب بعد الحادثة التي تعرض لها الدنماركي كريستيان إريكسن في كأس أمم أوروبا 2020.

ونشر النادي البولندي صور اللاعبين عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وظهروا وهم يجرون تدريبات على الإنعاش القلبي على أجساد بلاستيكية ويتعلمون طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات.

وعلق النادي على الصور في التغريدة التي نشرها قائلا: "تأكدوا من أخذ دقيقة لاستراجاع قواعد الإنعاش القلبي، السلامة أولا وأولوية"، حسب قوله.

وكانت قد أيقظت حادثة إريكسن الناس حول العالم إلى ضرورة التوعية بطريقة التعامل مع السكتات القلبية وتعلم أسلوب التعامل مع مثل هذه الحالات فورا لإنقاذ حياة الآخرين.

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