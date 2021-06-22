أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخوفها من أن يمتلئ ملعب "ويمبلي" الذي يستضيف مباريات كأس أمم أوروبا في بريطانيا بالجماهير، مؤكدة أن بلادها ستفرض حجرا صحيا على الجماهير القادمة من بريطانيا لمدة 14 يوما.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي لها إنها قلقة من سفر المشجعين إلى بريطانيا لحضور مباريات كأس أمم أوروبا 2020.

وأضافت المستشارة الألمانية: "ينتشر الفيروس المتحور في بريطانيا لذلك سنعزل كل المسافرين إلى بريطانيا في 14 يوما".

وتابعت ميركل قائلة: "هناك بعض الاستثناءات القليلة لذلك وأظن أو آمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالمسؤولية، ولا أعتقد أن الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة سيكون أمرا جيدا هناك".

وأعربت المستشارة الألمانية عن دعمها لكافة جهود الحكومة البريطانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعقيم.

يذكر أن مباريات في اليورو أقيمت في كل من المجر والدنمارك شهدت حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة للملعب.