دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها بمحرك البحث غوغل في السعودية، صباح الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن نشرت عارضة الأزياء البريطانية، تايلور وارد صورا لها مع محرز على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" بعد عرض زواج (خطوبة) تقدم به لاعب مانشستر سيتي.

وعلقت عاضة الأزياء البريطانية على الصورتين التي نشرتهما قائلة: "لا يوجد شخص أفضل قضاء الحياة معه أكثر، هذه لحياة مع بعضنا، لا أستطيع الانتظار حتى نكبر سويا.. أحبك"، قبل أن يرد محرز على ذلك بتعليق من حسابه الرسمي قائلا: "أحبك".

ونالت الصور التي نشرتها تايلور وارد أكثر من 307 ألاف إعجاب وأكثر من 11 ألف تعليق وذلك بعد أقل من 9 ساعات على نشرها حتى كتابة هذا التقرير.