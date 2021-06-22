دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، طلبا لإضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان علم المثليين في مباراة ألمانيا والمجر رافضا الدخول في صراعات سياسية.

وقُدم طلب للاتحاد الأوروبي بإضاءة ملعب نادي بايرن ميونخ بألوان علم المثليين في مباراة ألمانيا والمجر بعد تمرير قانون معاد للمثلية من جانب البرلمان المجري.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "العنصرية ومعاداة المثليين والتفريق على أساس الجنس وجميع أشكال التمييز هي وصمة عار في مجتمعاتنا وتمثل إحدى أكبر المشكلات التي توجهها اللعبة في الوقت الراهن".

وأضاف يويفا في بيانه: "السلوك التمييزي لوث المباريات نفسها مثلما لوث الحياة خارج الملاعب عن طريق الإنترنت وما تتعرض له اللعبة التي نحبها".

وتابع الاتحاد الأوروبي قائلا في البيان نفسه: "لكن الاتحاد الأوروبي يبقى، عبر قوانينه، يبقى ملتزما الحيادية في الأمور السياسية والدينية، ومع الأخذ بالاعتبار السياق السياسي لهذا الطلب، رسالة حول القرار الذي اتخذه البرلمان المجري، توجب على يويفا رفض هذا الطلب"، وفقا للبيان.

وستمثل مباراة ألمانيا والمجر منعرجا مهما في تحديد هوية المتأهلين من المجموعة الأخرة إذ يمتلك المنتخب الألماني 3 نقاط في حين تمتلك المجر نقطة واحدة، وسيتواجه المنتخبان البرتغالي والفرنسي بالتوقيت نفسه.