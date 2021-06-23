دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى النجم الإيفواري السابق لنادي مانشستر سيتي، يايا توريه، أن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد أفضل لاعب في العالم يستخدم مؤخرته لحماية الكرة مبرزا أهمية هذا الأمر في عالم كرة القدم.

وكتب توريه في مقال بعنوان "لماذا المؤخرات مهمة جدا في كرة القدم" عبر صحيفة "ذي أثليتيك" عن أنه تعلم من أحد المختصين الفيزيائيين في مانشستر سيتي كيفية استخدام مؤخرته لحماية الكرة بعد أن كان يعاني من سرعة الضغط عليه من جانب اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الإيفواري إن اللاعبين في إسبانيا ينتظرون تقربا 10 ثوان قبل الضغط على اللاعب الذي يحمل الكرة في حين أن الأمر يستغرق 3 ثوان في إنجلترا وهو الأمر الذي كان يخسر بسببه الكثير من الكرات عندما انتقل إلى السيتي.

وأضاف توريه قائلا إنه تعلم مع الوقت طريقة استخدام المؤخرة وهو الأمر الذي ساعده على حماية الكرة بشكل جيد، ضاربا أمثلة بلاعبين يستخدمون هذه الطريقة في حماية الكرة منهم اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ ونظيره الفرنسي أنطوان غريزمان ومواطنه كريم بنزيما.

وتطرق اللاعب الإيفواري إلى مهاجم بلجيكا رومولو لوكاكو كذلك لكنه أكد أن هازارد يتفوق على الجميع في هذا الأمر، وتحدث عنه قائلا: "إن حجم مؤخرة هازارد أصبح مثيرا للضحك لكن "سيطرته على الكرة بعد أن يستخدم مؤخرته ولاطريقة التي يستخدمها فيها ويستخدم جسده وأردافهم لحماية الكرة والطريقة التي يستدير بها بعد الأمر، لا تصدق".

وازداد وزن هازارد بشكل كبير منذ انتقاله إلى ريال مدريد بسبب تعرضه للكثير من الإصابات وأنباء عن إدمانه لعى تناول الوجبات السريعة.