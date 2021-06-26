دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تأهل منتخب الدنمارك إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، بعد فوزه بأربعة أهداف نظيفة في شباك ويلز، السبت.

وسجل كاسبر دولبيرغ أول هدف للدنمارك خلال المباراة في الدقيقة 27، قبل أن يعود للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 48.

وسجل يواكيم مايهلي هدف الدنمارك الثالث في الدقيقة 88. وتوج مارتن برايثوايت الفوز بهدف في اللحظات الأخيرة للقاء الذي أقيم على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام.

ويوم السبت المقبل، ستواجه الدنمارك في دور ربع النهائي الفائز من مباراة هولندا أو التشيك غدًا الأحد.

كانت الدنمارك قد خاضت مباراة صعبة أمام فنلندا، بعد سقوط مفاجئ للاعب خط الوسط كريستيان اريسكن، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وسبق أن أحرزت الدنمارك لقب البطولة في 1992، وذلك عندما فازت على ألمانيات بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.