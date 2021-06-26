دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية وفاة العداء الأولمبي عبدالإله هارون، السبت، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

ونشرت اللجنة تغريدة تضمنت صورة للعداء الراحل وكتبت فيها: "عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر SHAPE \* MERGEFORMAT في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويبلغ العداء القطري من العمر 24 عاكا وحطم الرقم القياسي على مستوى العالم لسباق 500 متر داخل قاعة عام 2016.

وحقق هارون برونزية العالم في سباق الـ400 متر ويحمل الرقم القياسي الآسيوي لنفس المسافة داخل قاعة.