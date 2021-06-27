تصرف مثير للجدل من غاريث بيل بعد خسارة ويلز أمام الدنمارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- أثار اللاعب الويلزي غاريث بيل الجدل بسبب تصرفه بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك والتي انتهت برباعية نظيفة للدنمارك، بعد أن انسحب عند سؤاله عن مستقبله مع ويلز.

وأجرى بيل حوارا صحفيا أعقب المباراة التي غادر في أعقابها منتخب بلاده بطولة كأس أمم أوروبا وأجاب على بعض الأسئلة الخاصة بما جرى في المواجهة.

وعند سؤال قائد منتخب ويلز عن مستقبله مع المنتخب الوطني رفض اللاعب الويلزي الإجابة واستدار تاركا الصحفي دون إجابة.

أثار هذا التصرف ردود فعل واسعة، لكن مدرب منتخب ويلز، روب بيج، لم يفهم سبب سؤال بيل عن مستقبله مع منتخب بلاده بعد خروجه من الملعب بدقائق قليلة.

وقال بيج في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لا أفهم لماذا يُسأل لاعب عن مستقبله وهو قد خرج من الملعب للتو، إنه سؤال يفتقد للإحساس"، حسب قوله.

وكان قد ودع المتخب الويلزي بطولة أمم أوروبا 2020 بعد الهزيمة برباعية أمام الدنمارك على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية، أمستردام.