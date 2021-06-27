دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صورة تُظهر قدم صديقها، النجم البرتغالي كريستياتون رونالدو، وقد وضع صورتهما داخل الجراب الخاص به أثناء خوضه مباراة في كأس أمم أوروبا.

وشاركت رودريغيز متابعيها على صفحتها عبر إنستغرام صورة تُظهر صورتها مع رونالدو وقد وضعها النجم البرتغالي في الجراب الخاص به أثناء خوضه مباراة في البطولة الأوروبية.

وفُسرت الصورة على أنها قد تكون "تميمة" يتفاءل بها كريستيانو رونالدو أثناء خوضه مباريات مع منتخب بلاده.

Credit: GEORGINA/Instagram

وكان قد أصبح النجم البرتغالي الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم أوروبا بعد أن وصل إلى هدفه رقم 14 في البطولة بعد أن سجل خمسة أهداف في النسحة الحالية من البطولة.

وتفوق رونالدو على اللاعب الفرنسي السابق ميشال بلايتيني الذي حمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في اليورو على مدار أعوام طويلة برصيد 9 أهداف.