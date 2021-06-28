لماذا فازت فرنسا على ألمانيا وهل كانت نتيجة البرتغال خداعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم اللاعب الإيرلندي السابق لنادي مانشستر يونايتد روي كين، مهاجم منتخب البرتغال جواو فيلكس، مشيرا إلى أنه كان سيطارده في غرف تبديل الملابس لو مكان كريستيانو رونالدو.

وقال كين في الاستوديو التحليلي الخاص بمبارا البرتغال وبلجيكا: "إنه مخادع، عندما تحتاجك بلادك ويتم إشراكك، عليك أن تهاجم".

وأضاف اللاعب الإيرلندي المعتزل قائلا فيلكس: "هل يستحق 100 مليون؟ أعتقد أنني لو كنت رونالدو لطاردته في غرف تبديل الملابس"، حسب قوله.

وكان قد نزل مهاجم أتلتيكو مدريد بديلا لبرينانردو سيلفا في الشوط الثاني من مباراة البرتغال وبلجيكا دون أن يقدم الإضافة المرجوة منه.

وودعت البرتغال بطولة كأس أمم أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام بلجيكا بهدف نظيف، ليغادر حامل لقب النسخة الماضية مبكرا.