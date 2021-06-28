لاعب إنجلترا يرد على مورينيو: لا يحبني وأستغرب حديثه الدائم عني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الظهير الإنجليزي الأيسر لوك شاو على انتقادات مدربه السابق، الرتغالي جوزيه مورينيو، قائلا إنه يستغرب حديث الثاني الدائم عنه ومشيرا إلى أنه "مو" لا يحبه.

وقال لوك شاو ردا على انتقادات مورينيو لركنياته: "إنه يحب البعض ولا يحب آخرين وقد وقعت في تصنيف من لا يحبهم"، حسب قوله.

وأضاف الظهير الإنجليزي قائلا: "لقد حاولت جاهدا العودة إلى صفه لكن الأمر لم ينجح مهما فعلت"، وتابع: "لا يمكن إخفاء أننا لم نتفق، أحاول تجاوز الأمر ولكن من الواضح أنه لم يستطع".

وختم شاو قائلا عن مورينيو: "يتحدث عني باستمرار وهو ما أجده غريبا جدا وقد قال لي بعض اللاعبين: ما مشكلته؟ ولم يتحدث باستمرار؟"، حسب قوله.

وكان قد وجه المدرب البرتغالي انتقادات للظهير الإنجليزي بعد مباراة اسكتلندا إذ عبر عن عدم إعجابه بالطريقة التي ينفذ بها الركنيات.

وكان قد درب مورينيو شاو عندما كان على رأس الكادر الفني لنادي مانشستر يونايتد لكن اللاعب الإنجليزي لم يقدم أفضل مستوياته مع المدرب البرتغالي.