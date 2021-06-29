إنجلترا تطيح بألمانيا من بطولة يورو 2020.. وتكسر عقدة تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فوزًا تاريخيًا على منافسه الألماني بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، الثلاثاء، لتتأهل إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 وتغادر ألمانيا من دور الـ16.

وأعطت إنجلترا ألمانيا درسًا قاسيًا، حيث حولت الفرصتين الحقيقيتين الوحيدتين لها في المباراة إلى هدفين أحرزهما رحيم سترلينغ وهاري كين، لإنهاء العقدة التي امتدت لعقود من الزمن ضد منافستها التاريخية القديمة.

ولم تخسر ألمانيا مباراة خروج المغلوب أمام إنجلترا في منافسة دولية كبرى منذ نهائي كأس العالم عام 1966، لكن هدفي الشوط الثاني من سترلينغ وكين ضمنت للمنتخب الإنجليزي الفوز والمرور إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75 بهدف سجله رحيم سترلينج، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة. وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86، محرزا أول أهدافه في البطولة.