أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) إلغاء تذاكر مشجعي كرة القدم البريطانيين لمباراة يوم السبت بين أوكرانيا وإنجلترا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، التي ستقام في روما، وذلك بناءً على طلب من الحكومة الإيطالية.

وقال بيان صادر عن الويفا، الخميس، إن السلطات الإيطالية "طلبت تحديدًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء التذاكر المباعة للمقيمين في المملكة المتحدة اعتبارًا من 28 يونيو/ حزيران، وإيقاف المبيعات والتحويلات اعتبارًا من الساعة 21:00 هذا المساء".

بموجب هذه الإجراءات، مُنح سكان المملكة المتحدة الذين اشتروا تذاكرهم قبل 28 يونيو/ حزيران ساعة واحدة لتحويل تذاكرهم إلى المقيمين الإيطاليين أو إعادة تذاكرهم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، الخميس، إن منع بيع التذاكر تقرر "بناء على اقتراح من إدارة السلامة العامة".

تسببت بطولة يورو 2020 حتى الآن في ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا من المشجعين العائدين إلى بلادهم في دول، مثل اسكتلندا وفنلندا.

كانت السلطات الإيطالية قد وضعت بالفعل ضوابط مهمة على مشجعي المملكة المتحدة الذين يحاولون دخول البلاد من أجل اللعبة، وفرضت من 18 يونيو/ حزيران فترة حجر صحي لمدة 5 أيام على أي شخص يدخل إيطاليا أقام أو سافر عبر المملكة المتحدة خلال الـ 14 يومًا الماضية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن قرار إلغاء تذاكر الجماهير اتخذ من أجل "ضمان أن سكان المملكة المتحدة لا يتحايلون على متطلبات الحجر الصحي المعمول بها عند دخول إيطاليا".

وحرصت السفارة الإيطالية في لندن على تذكير المشجعين في بيان الخميس بأن "أي شخص كان في المملكة المتحدة في الأيام الـ 14 الماضية، بغض النظر عن جنسيته أو إقامته، لن يُسمح له بدخول الملعب، حتى لو كان لديه تذكرة".

وأضافت السفارة: "فقط أولئك الذين يستطيعون إثبات أنهم وصلوا إلى إيطاليا قبل ستة أيام على الأقل، وقد لاحظوا خمسة أيام من الحجر الصحي، وخضعوا لاختبار كوفيد - 19 بعد الحجر الصحي مع نتيجة سلبية، سيسمح لهم بالدخول إلى ستادو أوليمبيكو".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قد حذر في وقت سابق من تأثير مشاركة إنجلترا في البطولة.

متحدثًا خلال ظهور مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 21 يونيو/ حزيران، أعرب دراجي عن معارضته لنهائي يورو 2020 الذي يقام في لندن "حيث تتزايد العدوى بسرعة".

وقال بيان منفصل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة إن "جميع المباريات المتبقية من كأس الأمم الأوروبية 2020 ستمضي قدمًا وفقًا لجدول المباريات كما هو مخطط لها"، مضيفًا أن القرارات النهائية بشأن "متطلبات الدخول إلى أي من الدول المضيفة والملاعب المضيفة تقع على عاتق مسؤولية السلطات المحلية المختصة".