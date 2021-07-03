دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب كرة اليد المصري، علي زين، لمدة موسم قابل للتجديد، قادما من نادي الشارقة الإماراتي.

وكتب النادي الكتالوني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "علي الزين، 30 عاما، انتقل إلى صفوفنا من نادي الشارقة الإماراتي وسيكون الصفقة الأحدث لفريق كرة اليد بنادي برشلونة".

وكشف برشلونة أن زين وقع مع الفريق لمدة موسم مع خيار تمديد العقد لموسم آخر، حسبمل قال في بيانه.

ويعد اللاعب المصري من أبناء النادي الأهلي القاهري وفاز مع النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012، كما أنه كان أحد نجوم منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها مصر مطلع العام الجاري.