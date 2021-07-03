للمرة الأولى منذ 1992.. الدنمارك إلى نصف نهائي أمم أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل منتخب الدنمارك إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد تغلبه على نظيره التشيكي بهدفين لهدف، السبت.

وسجل هدفي الدنمارك توماس ديلاني وكاسبرغ دولبيرغ في الدقيقتين 5 و42. وجاء هدف التشيك الوحيد بقدم باتريك شيك في الدقيقة 49.

واتسمت المباراة بالإثارة والسرعة، تخللها العديد من الفرص الضائعة للفريقين، ففيما حاول منتخب التشيك تعويض فارق الأهداف سعت الدنمارك إلى زيارة الفجوة وحسم المباراة لصالحها.

ومع نتيجة المباراة، ضمن المنتخب الدنماركي التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1992، ليصبح صاحب ثالث بطاقة للمربع الذهبي بعد إيطاليا وإسبانيا.

وتلتقي الدنمارك الفائز من مباراة منتخبي إنجلترا وأوكرانيا.