دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدرب المنتخب الأولمبي المصري، شوقي غريب، الجمعة، عن الطريقة التي سيُنسق بها موصوع مشاركة لاعبي الأهلي في أولمبياد طوكيو المزمع إقامتها هذا الصيف.

وقال غريب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "ألحكاية"، بعد إعلان القائمة المشاركة في الألعاب الأولمبية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم سمح لمنتخب مصر بالتوجه إلى طوكيو في 19 يوليو/تموز بدلا من الموعد المقرر سابقا (17 من الشهر نفسه)، استثناءا للسماح للاعبي الأهلي بالمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلت القائمة التي اختارها غريب لخوض مباريات الأولمبياد من أسماء كل من محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، نظرا لعدم ترحيب ليفربول بمشاركة الأول وكذلك الحال بالنسبة للثاني أما لاعب أستون فيلا الإنجليزي فقد تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في الأولمبياد.

وضم المنتخب الأولمبي المصري 3 أسماء من نجوم المنتخب الأول هم أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمود حمدي الونش، إلى جانب نخبة من اللاعبين الشباب أبرزهم قائد الفريق ولاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي.

وسيلعب المنتخب المصري مباراته الأولى في الأولمبياد أمام نظيره الإسباني في 22 يوليو/تموز الجاري، على أرضية ملعب "سابورو دوم" في اليابان وتضم مجموعته كل من الأرجنتين وأستراليا.

وسيخوض النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا في 17 يوليو/تموز الجاري أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إذ يسعى الفريق الأحمر لتحقيق لقبه العاشر في البطولة القارية.