ميلواكي باكس يصل نهائي الـ"NBA" بعد غياب 47 عاما ويضرب موعدا مع الصنز

الأحد ،

نشر الأحد ، 04 يوليو / تموز 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بلغ فريق ميلواكي باكس المباراة النهائي لرابطة المحترفين الأمريكية (NBA) لأول مرة منذ عام 1974 بعد الفوز على أتلانتا هوكس.

ونجح الـ"Bucks" بتحقيق الفوز في المباراة السادسة في سلسلة مواجهاته ضد الـ"Hawks" في المباراة النهائية للقسم الشرقي بنتيجة 118 مقابل 107 في الواجهة التي أقيمت بأتلانتا.

وسيكون هذا الظهور الأول لميلواكي باكس في نهائي الرابطة منذ عام 1974 حين خسروا أمام بوستون سيلتيكس.

وسيواجه الفريق الأخضر فينكس صنز بطل القسم الغربي والذي فاز على لوس أنجلوس كليبرز ليصل إلى نهائي الرابطة لأول مرة منذ عام 1993.