دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مساء الثلاثاء، بعدما أطاح بمنافسه الإسباني بركلات الترجيح.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح إلى بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 حتى انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي.

وخلال الوقت الأصلي مباراة نصف النهائي، التي لُعبت على ستاد ويمبلي في لندن، تبادل المنتخبان السيطرة على اللقاء، قبل أن يتقدم فيديريكو كييزا لإيطاليا في الدقيقة 60، إلى أن عادل ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 80.

واستمر تعادل الفريقان خلال الأشواط الإضافية، حتى لعبا ركلات ترجيح انتهت لصالح إيطاليا (4 - 2).

وفي نهائي البطولة يوم الأحد سيلتقي منتخب إيطاليا الفائز من لقاء إنجلترا والدنمارك غدًا الأربعاء.