بسبب ليزر على عين شمايكل.. الاتحاد الإنجليزي يدفع ثمن سلوك المشجعين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قيمتها 35 ألف دولار بسبب استخدام أحد الجماهير لضوء الليزر للتأثير على حارس الدنمارك، كاسبر شمايكل، أثناء تسديد ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا في مباراة الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا 2020 الأربعاء.

وتمكن من شمايكل من التصدي لركلة الجزاء التي سددها قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين لكن الثاني عاد وسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني لمنتخب بلاده والذي قاده إلى نهائي البطولة.

وأعلنت لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السبت أن العقوبة أيضا جاءت نتيجة محاولة "إزعاج" من جانب المشجعين الإنجليز خلال عزف النشيدين الوطنيين وإشعال الألعاب النارية من قبلها.

وقال مارك بوغاتش، مقدم على قناة "ITV" البريطانية الناقلة للبطولة والتي أظهرت لقطات عرضتها الليزر الأخضر على وجه حارس الدنمارك: "أيا كانوا... فهم حمقى... إنهم أغبياء وهو لا يستحق ذلك"، وتابع: "لا احد يريد رؤية مثل هذه الأمور"، حسب قوله.

وعمل الاتحاد الإنجليزي مع نظيره الأوروبي لكرة القدم على تحديد الفاعل بعد الحادثة مباشرة وجاء في بيان لاتحاد الأسود الثلاثة: "لقد أبلغ ممثل الاتحاد الدنماركي إدارة اللقاء أنهم لا يودون أن يأخذوا الأمر إلى أبعد من ذلك"، حسب قوله.

ولم تتلق CNN ردا فوريا من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم حول الحادثة حين طلب منه تعليقا عليها

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في نهائي كأس أمم أوروبا 2020 على أرضية ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لندن، الأحد.