بعد كسر العقدة مع الأرجنتين.. ماذا قال ميسي في أول تعليق له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بفوزه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل، واصفا ما حدث بـ"الجنون الجميل".

وكتب ميسي عبر صفجته الرسمية على موقع إنستغرام حيث ظهر حاملا الكأس في صورة: "يا له من جنون جميل، إنه لأمر رائع، الحمدلله نحن الأبطال"، حسب قوله.

وكان قد فاز النجم الأرجنتيني بأول لقب كبير مع منتخب بلاده، فجر الأحد، ليفوز بما كان ينقصه وفق بعض المراقبين بيكون الأفضل في التاريخ.

ولم يفز ميسي مع الأرجنتين بأي لقب سابقا سوى ذهبية الأولمبياد وهو ما كان يعتبر نقطة سوداء في مسيرته، إذ عانده الحظ في نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا في النخستين اللاحقتين.

وقد حققت الأرجنتين فوزا بهدف نظيف على غريمتها التقليدية، البرازيل، على أرضية ملعب "ماراكان" الشهير لتفوز باللقب الغائب منذ 28 عاما.