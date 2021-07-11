رد فعل نيمار عند رؤية ميسي بعد خسارة كوبا أميركا تثير ردود فعل واسعة

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نشر الأحد ، 11 يوليو / تموز 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذهب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا ليعانق نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة لقب كوبا أمريكا الأحد، في لقطة أثارت الكثير من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما كان لاعبو الأرجنتين يحتفلون بأول لقب لميسي مع منتخب بلاده توجه نيمار نحوه وعانقه لمدة 30 ثانية وتبادل معه حديثا قصيرا قبل أن يتركه يكمل احتفاله.

وغلبت الدموع على اللاعب البرازيلي بعد خسارة منتخب بلداه أمام الأرجنتين بهدف نظيف سجل ه أنخيل دي ماريا، وظهر متأثرا بشدة بخسارة النهائي على أرضية ملعب "ماراكانا" التاريخي في بلاده.

This moment between Neymar and Messi. Respect ❤️ (🎥: @FOXSoccer) https://t.co/oQJcuW3J3I

من جانبه، كان ميسي في قمة سعادته بعد تحقيقه اللقب الأول مع الأرجنتين منذ بدء مسيرته الاحترافية ليسكت الانتقادات التي كانت توجه له دائما بسبب عدم فوزه بأي لقب مع منتخب بلاده.

#البرازيل_الارجنتين عندما تكون الاخلاق بين الاساطير هي عبارة عن عناق ميسي ونيمار . https://t.co/1scyvAT8g4

لقطة للتاريخ .. نيمار يذهب الى ميسي لتهنئته ببطولة كوبا أمريكا امام البرازيل وفي قلب الماراكانا ، عناق حار بين ميسي ونيمار . https://t.co/MQO8EsI0aN