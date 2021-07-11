نوفاك ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي بالبطولات الكبرى مع نادال وفيدرير

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استطاع المصنف الأول عالميا في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الأحد، تحقيق رقما قياسيا بالفوز بلقب ويمبلدون للمرة الثالثة على التوالي والسادس في الترتيب العام، معادلًا أعلى رقم للرجال في التنس بالفوز بـ20 بطولة في البطولات الكبرى.

وهزم ديوكوفيتش الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف السابع عالميا في أربع جولات 6-7، و6-4، و6-4، و6-3، بينما فاز بيريتيني بجولة واحدة 7-4، وهو أول إيطالي يصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون.

وتعادل اللاعب الصربي بعد هذا الفوز مع اللاعبين روجر فيدرير ورافائيل نادال في ألقاب فردي الرجال، بالفوز بعشرين بطولة.

وبهذا الفوز أصبح ديوكوفيتش الذي فاز أيضا ببطولتي أستراليا 2021 وفرنسا، خامس لاعب في التاريخ يفوز بأول ثلاث بطولات كبرى هذا الموسم.

وسيسعى اللاعب الصربي لإكمال بطولة جراند سلام المفتوحة في نيويورك الشهر المقبل.

يذكر أن مارغريت كورت لديها الرقم القياسي برصيد 24 في لقب فردي البطولات الأربع الكبرى للسيدات، وتليها سيرينا ويليامز 23 وستيفي جراف 22.