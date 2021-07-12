دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه قائد المنتخب الإيطالي، جورجيو كيليني، رسالة للشعب الإيطالي الأحد، بعد التتويج بلقب كأس أمم أوروبا على حساب المنتخب الإنجليزي، مؤكدا أن اللقب إهدا لكل من عانى بسبب فيروس كورونا.

وكتب كيليني عبر صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "شكرا لكم جميعا لأنن وضعنا أنفسنا داخلكم وأمام أعينكم وكنتم في قلوبنا".

وأضاف قائد المنتخب الإيطالي: "من أجل أولئك ألم أولئك الذين عانوا ومعاناة أولئك الذين ركعتهم الجائحة، من أجل الرغبة بالعحياة مجددا، من أجل وجوه النساء والرجال وكبار وصغار السن والأطفال، من أجل من أنقذ حياتنا، الأطباء، لقد دفعتمونا ودعمتمونا وغنيتم معنا".

وتابع كيليني قائلا: "النتيجة دائما جزء من اللعبة، لكن هذه النتيجة وهذا النصر ودموع الفرح تلك مهداة لكم لقد كتبنا التاريخ".

وكانت قد حققت إيطاليا لقبها الثاني ف يكأس أمم أوروبا والأول من 53 عاما بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية الأحد.