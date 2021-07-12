دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق المنتخب الإيطالي لكرة القدم، الأحد، فوزًا تاريخيًا على المنتخب الإنجليزي في استاد ويمبلي بإنجلترا، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بركلات الترجيح، التي سجل منها 3 أهداف مقابل هدفين للمنتخب الإنجليزي.

ويعد هذا الفوز هو الأول للمنتخب الإيطالي ببطولة أوروبا منذ عام 1968 والثاني في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي على أرضه ووسط جمهوره في تحقيق أول ألقابه في بطولة أوروبا.

وفي أحداث المباراة، سجل لوك شاو للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل ليوناردو بونوتشي للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من المنتخبين الإنجليزي والإيطالي، ليواصل المنتخبان المواجهة في الأشواط الإضافية، وسط محاولات مستمرة لكن دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بركلات الترجيح.