أُنس جابر تعرض مضربها للبيع في مزاد لمساعدة تونس ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت بطلة التنس التونسية أُنس جابر، التي حققت إنجازًا كأول عربية تصل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون، عن عرض المضرب الذي لعبت به في البطولة للبيع في مزاد خيري من أجل مساعدة بلادها في جهود مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت أُنس جابر، عبر حسابها على فيسبوك: "كلنا ضد كوفيد مضربي في بطولة ويمبلدون من أجل بلدي تونس، من أجل هدف نبيل، كلنا ضد كوفيد لنحمي تونس".

وأضافت، في مقطع فيديو: "كأي تونسي وتونسية لا أستطيع أن أشاهد بلادي تمر بظروف صعبة"، وتابعت بالقول إن العائد من بيع مضربها بالمزاد سيخصص لاقتناء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، كما ستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به المضرب.

وتواجه تونس ارتفاعًا في عدد حالات فيروس كورونا ما سبب ضغطًا كبيرًا على المستشفيات ونقصًا في المعدات الطبية فيما قررت قطر ومصر والسعودية والجزائر إرسال مساعدات طبية.