دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تُوج الأهلي المصري ببطولة أبطال إفريقيا، مساء السبت، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

الأهلي سجل أهدافه الثلاثة في غضون 20 دقيقة خلال الشوط الثاني للمباراة، بعد الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 53، ولحقه محمد مجدي أفشه في الدقيقة 64. وبعد 10 دقائق اختتم الثلاثية عمرو السولية.

وكان الشوط الأول خاليًا من الأهداف، وسط محاولات مستمرة من الأهلي لاختراق دفاعات كايزر تشيفز، الذي خسر لاعبًا في نهاية الشوط عندما تلقى هابي ماشياني بطاقة حمراء بعد تدخله القوي مع أكرم توفيق لاعب الأهلي.

وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي على أحداث المباراة.

ويأتي تتويج الأهلي بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وأُقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.