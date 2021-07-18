الزمالك يسحب "تهنئة الأهلي" بدوري أبطال أفريقيا ويحذر من "الاحتقان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الزمالك المصري سحب التهنئة المقدمة لمواطنه الأهلي بعد فوز الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا بسبب "عدم مهنية" صفحات الأهلي بالتعامل مع التهنئة.

وقال الزمالك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي وتعتبرها كما لم تكن وذلك اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة".

وتابع النادي المصري في بيانه قائلا: "فقد كان القصد منها البدء بنبذ التعصب بين الجماهير ولكنها للأسف قوبلت من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم على صفحاته الرسمية".

وأضاف الزمالك في بيانه قائلا: "ثم تبعتها جماهيرهم على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك وعلى شيكابالا كابتن فريق كرة القدم، فتلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي".

وختم النادي الأبيض في بيانه قائلا: "لذلك تطالب اللجنة إدارة الأهلي معاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية مهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد من الاحتقان بين الجماهير وتتجمل مسؤوليته إدارة الأهلي".

اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي https://t.co/pIHjewDtot

وكان قد حقق الأهلي لقبه العاشر في دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة السبت.