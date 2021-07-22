دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل منتخب مصر لكرة القدم دون أهداف مع منافسه الإسباني المرشح بقوة لإحراز الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020.

على عكس العديد من الفرق في أولمبياد هذا العام، ضمت إسبانيا لاعبين في تشكيلة بطولة يورو 2020 التي وصلت إلى الدور نصف النهائي من المسابقة. ومن بين هؤلاء النجم المراهق بيدرو جونزاليز وكذلك داني أولمو.

ورغم محاولات المنتخب الإسباني الذي يتباهى باحتوائه العديد من المواهب الهجومية، إحراز أهداف إلا أنه قوبل بدفاع مصري صارم.

وإلى جانب مصر وإسبانيا، تضم المجموعة الثالثة أستراليا التي فازت على الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء.

في مكان آخر، فازت نيوزيلندا على كوريا الجنوبية 1-0 لتتصدر المجموعة الثانية في وقت مبكر، وفازت ساحل العاج (كوت ديفوار) على السعودية 2-1 في المجموعة الرابعة.

وفي نفس المجموعة، أمطر المنتخب البرازيلي نظيره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما فازت المكسيك على فرنسا 4-1 يوم الأربعاء في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى مع انطلاق بطولة كرة القدم للرجال في طوكيو 2020.