تزامنًا مع مراسم الافتتاح.. مظاهرات حاشدة في طوكيو للمطالبة بإلغاء الأولمبياد

بعضهم قفز على الأسرّة بشدّة.. ما الذي يفعله الرياضيون داخل القرية الأولمبية بطوكيو؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أشعلت نجمة التنس نعومي أوساكا، التي تنافس ضمن المنتخب الياباني، شعلة أولمبياد طوكيو 2020.

كان الوصول إلى المرجل، الوجهة النهائية للشعلة الأولمبية، خاليًا إلى حد كبير من المتفرجين في الفعاليات المعزولة بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وتظل الشعلة مضاءة خلال الألعاب بأكملها.

وولدت نعومي أوساكا في اليابان لأم يابانية وأب أمريكي من أصل هايتي، وانتقلت بطلة التنس أربع مرات في غراند سلام، إلى الولايات المتحدة في سن 3 سنوات.

وصفها صحفي التنس أكاتسوكي أوشيدا بأنها "أيقونة لجيل جديد في اليابان، وهو أكثر تنوعًا".

في مايو/ أيار الماضي، انسحبت أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة، مشيرة إلى صحتها العقلية. وكشفت أنها "عانت من نوبات اكتئاب طويلة" منذ فوزها بأول لقب لها في غراند سلام عام 2018.

وتم تغريم أوساكا 15000 دولار لعدم مشاركتها في أي مؤتمرات صحفية هناك.

وقالت في تقرير لمجلة "تايم" إن شكل المؤتمر الصحفي بين الصحفيين والرياضيين "عفا عليه الزمن".

وأضافتك "أشعر بعدم الارتياح لكوني المتحدثة... لأنها لا تزال جديدة جدًا بالنسبة لي وليس لدي جميع الإجابات. آمل أن يتمكن الناس من التواصل وفهم أنه من الجيد ألا تكون على ما يرام، ولا بأس بأن تتحدث عن ذلك".